Kepez Belediyesi'nin Gezici Sağlık Merkezi ve Bilim Tırı Manavgat'ta Hizmet Vermeye Başladı

Kepez Belediyesi'nin gezici kanser ve göz tarama hizmeti veren mobil sağlık merkezi ile çocuk ve gençlere bilim sevdirmeyi amaçlayan bilim ve teknoloji tırı, Manavgat Gençlik Merkezi'nde hizmet vermeye başladı.

Kepez Belediyesi'nin gezici kanser ve göz tarama hizmeti veren mobil sağlık merkezi ile çocuk ve gençlere bilim sevdirmeyi amaçlayan bilim ve teknoloji tırı, Manavgat Gençlik Merkezi'nde hizmet vermeye başladı.

Kepez Belediyesi'ne ait Antalya'nın ilçelerine hizmet götüren mobil sağlık merkezi ile çocuk ve gençlere bilim sevdirmeyi amaçlayan bilim ve teknoloji tırı, Manavgat'a geldi. Manavgat Gençlik Merkezi bahçesinde kurulan mobil sağlık tırında yaklaşık 350 kişinin kanser ve göz taraması yapıldı. Mobil hizmet kapsamında aynı yerde park eden bilim ve teknoloji tırı ile çocuk ve gençler bilimle buluştu. Bilim ve teknoloji tırı, çocuk ve gençlerin yanı sıra büyüklerin de ilgi odağı oldu.

Ekipte yer alan sağlık görevlisi İrem Akıncı, kanser tarama aracında kadınlar için meme ve rahim ağzı kanseri ile hem kadın hem erkekler için bağırsak kanseri taraması yapıldığını belirterek, Testlerin sonucunda olumsuz bir duruma rastlanılması halinde ilgili kişiye ulaşarak sağlık kurumuna yönlendiriyoruz dedi. Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirten Akıncı, Bu testler için normalde vatandaşlar hastanelere gidip sıra almaları gerekiyor. Ama böyle hizmetler onların ayağına geldiğinde birkaç dakika içinde işlemlerini biz tamamlıyoruz diye konuştu.

Kanser taramasının yanında göz muayenesi de yaptıklarını anlatan İrem Akıncı, Göz tarama aracımızda da hem göz tansiyonu, hem de gözde astigmat gibi bozuklukları tespit edebiliyoruz. Göz tarama aracımıza özellikle çocuklarla birlikte büyükler de geliyor dedi.

Diğer taraftan, aileleri sağlık taramasından geçen çocuk ve gençlere bilim sevdirmek için aynı yere parkeden bilim ve teknoloji tırı da park etti. Anne ve babaları sağlık taramasından geçerken çocuklar da yenilenebilir enerji kaynakları, manyetik alan, maddenin halleri, motorlar, robotik, 3 boyutlu yazıcılar ve sanal gerçeklik uygulamaları, yapay zeka, izohips, astronot, beyin dalgaları, İHA yer istasyonu, hologram teknolojileri konusunda yenilikleri öğrendi.

Kepez Belediyesi mobil hizmet ekibini AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya da ziyaret etti. Görevlilerden çalışmaları hakkında bilgi alan Ahmet Ali Erol, göz muayenesi de yaptırdı.