Kenya, Küba ile doktor takas anlaşmasını sonlandırdı

Kenya hükümeti, Küba'ya uzmanlık eğitimi için gönderilen doktorların Kenya'da istihdam edilmesini sağlayan anlaşmayı sonlandırdı. Anlaşmanın sona ermesinin sebebi, Kübalı doktorların Kenyalı meslektaşlarından daha yüksek maaş alması olarak açıklandı.

Kenya hükümeti, ülkesinden uzmanlık eğitimi için Küba'ya giden ve Kübalı doktorların Kenya'da istihdam edilmesini sağlayan "doktor takas" anlaşmasını yenilemeyeceğini açıkladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Kenya hükümeti yaptığı açıklamada, Kübalı doktorların Kenyalı meslektaşlarının iki katından fazla maaş alması nedeniyle 6 yıllık "doktor takası" anlaşmasını sonlandırdığını açıkladı.

Kenya Doktorlar Sendikasından gelen tepkiler üzerine harekete geçen Sağlık Bakanı Nakumicha Wafula, başkent Nairobi'de çarşamba günü sağlık çalışanlarıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, Küba ile olan doktor takası anlaşmasının sonlandığını açıklayan Wafula'yı sağlık çalışanları alkışladı.

Wafula, bakanlığının sağlık çalışanlarının koşullarını iyileştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Sağlık sendikalarından anlaşmaya tepki

2017'de imzalanan anlaşma kapsamında 50 Kenyalı doktor uzmanlık eğitimi almak üzere Küba'ya gönderilirken, 100 Kübalı doktor da hizmetlerin iyileştirilmesine yardımcı olmak üzere Kenya'daki hastanelere gönderilmişti.

Kenya Tabipler, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği Sendikası, anlaşmaya tepki göstererek bu durumun ülkede binlerce doktorun işsiz kalmasına ve kaynak israfına neden olacağını söylemişti.

Sağlık Bakanlığının kararına karşı açıklama yapan Sendika, Kübalı doktorlara ödenen paranın Kenyalı doktorları işe almak, ilaç ve tıbbi ekipman satın almak için kullanılabileceğini savunmuştu.

Kenya Maaş ve Ücretlendirme Komisyonu, Kübalı bir doktora aylık yaklaşık 5 bin 300 dolar maaş ödendiğini, aynı kategorideki yerel doktorlara ise bin 600 ila 2 bin 300 dolar arasında maaş verildiğini aktarmıştı.

Komisyon, Kübalı doktorların ayrıca daha iyi seyahat ve barınma ödeneklerine de sahip olduğunu kaydetmişti.

Kenya'da doktorlar ve hemşireler ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle sık sık greve gidiyor.