Haberler

Kenevirden Elde Edilen Ürünlere Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı, kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve destek ürünlerinin işlenmesi ve satışına dair yeni bir yönetmelik yayımladı. Ruhsatlandırma ve takip sistemleri ile ürün güvenliği kriterleri belirlendi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Kenevirden Elde Edilen Ürünlere Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve destek ürünlerinin işlenmesi, hazırlanması, ihracatı, ruhsatlandırılması, takip sistemlerine kayıt işlemleriyle izin ve satışı ile ilgili iş ve işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlendi.

Yönetmelik, endüstriyel süreçleri içeren bir yöntemle üretilen kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve destek ürünleri ile bunlar için ruhsat başvurusunda bulunan, bunların ruhsat sahibi olan veya kozmetik ürün bildirimine tabi ürünleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bildiren gerçek kişileri ve ticaret şirketlerini kapsayacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırılmayan hiçbir sağlık ve destek ürünü piyasaya sunulamayacak.

Türkiye'de yerleşik bulunan gerçek kişiler ya da ticaret şirketleri, kenevirden elde edilen bir sağlık veya destek ürününü piyasaya sunmak amacıyla Kuruma ilgili başvuru kılavuzu doğrultusunda ruhsat başvurusu yapacak.

Kanunun ilgili maddesi gereğince kenevirden elde edilen sağlık ve destek ürününü piyasaya sunmak üzere ruhsat almak isteyen, gerçek kişilerin, yükseköğretim kurumlarının en az lisans programından mezun olmaları ve Türkiye'de mesleğini icra etme yetkisine sahip olmaları, ticaret şirketlerinin ise belirtilen vasıfları taşıyan gerçek kişiyi yetkili kişi sıfatıyla istihdam etmeleri gerekecek.

Ruhsat verilirken ürünün kalitesinin ve güvenliliğinin kanıtlanmış olması kriteri dikkate alınacak.

Kenevirden elde edilen tıbbi ürün ve kişisel bakım ürünü elde etmek için kullanılan kannabinoidlerin elde edildiği kenevir bitkisinin yetiştiriciliği Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecek.

Ürünlerin kare kodları, ruhsat sahibi tarafından elektronik takip sistemine bildirilecek. Elektronik takip sistemi bildirilen kare kodun tekilliğini, standartlarını ve içeriğini kontrol ederek uygun olanları veri tabanına kaydedecek, uygun olmayanları reddedecek.

Kenevir yetiştiriciliğine izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından elde edilen kenevir ürünleri hasat ve nakil işlemlerinden Bakanlık tarafından onaylı üretim yerine teslimi ve üretim sürecine dahil edilinceye kadar Kurumca belirlenen elektronik takip sistemine kaydedilecek.

Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin ihracat, stok ve yurtiçi tüketimine ilişkin veriler, TMO'dan alınan veriler ile Kurum tarafından raporlanarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Narkotik Kontrol Kuruluna bildirilecek.

Kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve destek ürünleri sadece eczanelerde satılacak. Söz konusu ürünler Reçetem Bilgi Sistemi üzerinden oluşturulan reçete karşılığında eczanelerden temin edilebilecek.

Kenevirden elde edilen ürünleri izinsiz satan veya satmak üzere bulunduranlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Sağlık
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
İstanbul Ataşehir'de büyük yangın! Fabrika adeta küle döndü

İstanbul'da büyük yangın: Ekipler canla başla mücadele ediyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor

Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı