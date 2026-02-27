Haberler

Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor

Güncelleme:
Hastane eczanesinden kendisi için ilaç isteminde bulunan 41 yaşındaki Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Şule Gül A., listede isimleri alt alta yer alan iki ilaçtan yanlışlıkla kas gevşetici yerine genel anestezide kullanılan başka bir ilaç reçete etti. İlacın enjekte edilmesi sonrası fenalaşan doktor yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

  • Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Şule Gül Aydın, kas gevşetici yerine genel anestezide kullanılan bir ilacın enjekte edilmesi sonrası yoğun bakıma alındı.
  • Şule Gül Aydın'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor ve hayati tehlikesi sürüyor.

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Şule Gül A. (41), yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle hastane eczanesinden bir ilaç talep etti. İddiaya göre ilaç istem sisteminde isimleri alt alta yer alan iki ilaçtan kas gevşetici yerine genel anestezide kullanılan benzer isimli bir ilaç reçete etti. Ne reçeteyi düzenleyen doktor ne eczacı ne de ilacı uygulayan hemşire bu kritik hatayı fark etmedi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kas gevşetici yerine genel anestezide kullanılan ilacın enjekte edilmesi sonrası Aydın’ın durumu aniden ağırlaştı. Sağlık ekipleri müdahale etti ve doktoru entübe ederek yoğun bakıma aldı. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Şule Gül Aydın’ın hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

