Kemoterapi hastalarına kalıcı kaş desteği

SİİRT - Kanser hastalarının kemoterapi sonucu dökülen kaşlarına '3D Microblading" kalıcı makyaj uygulaması yapan güzellik uzmanı Rümeysa Irmak Taş, hastaların moral ve motivasyonlarını artırıyor.

Siirt'te faaliyet gösteren güzellik merkezinin işletmecisi Rümeysa Irmak Taş, kanser teşhisi konmuş ve kemoterapiye başlamış olan kadın hastalara moral vermek amacıyla ücretsiz kaş bakımı projesi başlattı. Tedavide kemoterapinin saçları, kaşları ve kirpikleri uzun süreliğine ortadan kaldırdığını kaydeden Taş, kanserle savaşan kadınların dış görünüşlerine gösterdikleri özen ile yaşam sevinçlerini kaybetmediklerini söyledi. Kalıcı makyaj ile hastaların moral ve motivasyonuna katkı sağlandığını aktaran Taş, kanser hastaları için moral ve motivasyonun önemine işaret etti. Taş; "5 yıldır sektördeyim İstanbul'da almış olduğum akademik eğitimler sonrasında Siirt'te hizmet vermekteyim. Bir gönüllük projesi oluşturmak istedim. Yakın çevremde çok denk geldiğim kemoterapi hastası vardı, bu hastalık sonucunda kaşlar, kirpikler ve saçların döküldüğüne şahit oldum. Bu durumda kadınlarımızın aynada görmek istemedikleri yanları oluyor ve dökülen kaşları için kalıcı makyaj teknikleriniz devreye giriyor. Ben de gönüllü olarak 3D Microblading kalıcı makyaj tekniği ile yani daha çok halk arasında kıl tekniği dediğimiz tamamen kendi kaşınıza yakın, kendi kaşınızdan ayırt etmeyecek şekilde kıl efektleri vererek deri yüzeyine uygun pigmentlerle bir işlem uyguluyoruz. 6 ay ve 1 yıl arasında genellikle kalıcılık sağlıyor. Bu kişinin cilt tipine göre tamamen değişkenlik göstermektedir. Bunu merkezimizde ücretsiz ve gönüllü bir şekilde yapıyoruz" dedi.

Projeyi meme kanseri olan hastalara meme simülasyonu yaptırarak büyütmeyi amaçladıklarını dile getiren Taş, "Bunun yanında meme dokusunu kaybeden kemoterapi gören kadın hastalarımız, meme dokusunu kaybediyor. Meme dokusunu kaybettiği zaman eski görüntü maalesef ki olmuyor. Bu durumda da çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Meme simülasyonu dediğimiz uygulamalar oluyor, bunlar da tekrar kalıcı makyaj teknikleri arasında hizmet verdiğimiz proje ile bir uygulama olacaktır. Biz bunu farkındalık oluşturmak için yapıyoruz. Projeyi bu şekilde başlattık. Umarım diğer meslektaşlarımız adına da bir farkındalık projesi olur ve bu şekilde birçok yerden gönüllü olarak hizmet edebileceğimiz projeler gerçekleşir. Şu anda birkaç kişiye yaptık. Bu projeden dolayı ücretsiz bir şekilde microblading işlemini gerçekleştirdik. Şuan bekleyen birkaç misafirimiz daha var. Farkındalık oluşturmasını istiyoruz. Biz kadınlar birlikte her zaman daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

(STK-AKK-Y)