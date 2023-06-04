Kemik kanserini yenen genç kız yamaç paraşütü yaparak LÖSEV'e destek çağrısı yaptı

ADANA'da kemik kanserini yenip, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nda (LÖSEV) işe başlayan Melisa Bay (21), yamaç paraşütü yapıp, kendi gibi mücadele eden hastalara destek istedi. LÖSEV afişi ile uçup bağış çağrısı yapan Bay, Kurban bağışlarını yıl boyunca hastalarımıza taze bir şekilde iletmeye çalışıyoruz dedi.Melisa Bay'a, 2011 yılında kemik kanseri teşhisi konuldu. Henüz 9 yaşında kanserle savaşan Bay, o dönem LÖSEV'in de desteği ile tedavi olup, hastalığı atlattı. 2022'de LÖSEV Adana Şubesi'nin Sosyal Hizmetler Birimi'nde işe başlayan Melisa Bay, şimdi kendi gibi mücadele eden hastalara destek oluyor. Bay, Kurban Bayramı öncesinde de yamaç paraşütü yapıp, bağış çağrısı yaptı. Uçuş sırasında elinde LÖSEV afişi tutan Bay, dakikalarca alkışlandı. LÖSEV ile tanışmasını anlatan Melisa Bay, 2011'den itibaren her günüm LÖSEV'de geçiyor. Bir süre sonra onlar için bir şeyler yapmak, bu mücadelenin içinde bulunmak istedim. Bu hastalıkla mücadele eden çocuklar için LÖSEV'de personel olarak görev almaya başladım. Bunun için çok mutluyum. LÖSEV olarak Kurban Bayramı dönemlerinde vekaleten aldığımız kurban bağışlarını yıl boyunca hastalarımıza taze bir şekilde iletmeye çalışıyoruz. Bugünse Kurban Bayramı kampanyasındaki farkındalığımızı göstermek için paraşütle uçtum dedi.

'HASTALARIMIZA TAZE ET ULAŞTIRIYORUZ'

LÖSEV Adana Şubesi İl Koordinatörü Betül Özgüven ise Her sene olduğu gibi bağışçılarımızın yaptığı kurban bağışlarını hijyenik entegre tesislerde kesiyoruz. Din görevlisi, veteriner hekim ve bizim gözetimimizde Diyanet'in kurallarına uygun bir şekilde kurbanlar kesiliyor. Bu kurbanları, 12 ay boyunca hastalarımıza taze et olarak ulaştırıyoruz. Lösemili çocuklarımızın ve yetişkin kanser hastalarımızın tedavilerinde protein ağırlıklı beslenmeleri çok büyük önem arz etmektedir. Bu durum tedavilerine çok büyük katkı sağlamaktadır. Melisa da iyileşmiş gençlerimizden bir tanesi. Kurban Bayramı kampanyası kapsamında bir tanıtım yapmak istedi. 'Ben iyileştim, siz de iyileşebilirsiniz' diyerek çocuklarımıza destek istedi diye konuştu. (DHA)