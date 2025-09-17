Kemik Kanseri nedeniyle protez bacak ihtiyacı: Maliyet 2 milyon TL

1) 22 YILDIR KULLANDIĞI PROTEZ BACAĞI ÖMRÜNÜ TAMAMLADI, YENİSİNİN MALİYETİ 2 MİLYON TL

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, kemik kanseri nedeniyle, sağ bacağını kaybeden Kabak (40), 22 yıldır kullandığı protezinin de ömrünü tamamlamasıyla evden çıkamaz hale geldi. Yeni protezi için destek beklediğini belirten Kabak, "Evden çıkamıyorum. 4 yaşındaki kızımın sorumluluklarını dahi yerine getiremiyorum. Yeniden ayağa kalkıp çocuklarımla ilgilenebilmem için gereken yeni protezin maliyeti yaklaşık 2 milyon lira" dedi.

Çayırova ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Şerife Kabak, 5 yaşındayken yakalandığı kemik kanseriyle uzun yıllar mücadele ederken, hastalığı nedeniyle sağ bacağı kesilip protez takıldı. 22 yıldır protez bacakla hayatına devam eden Kabak'ın bacağındaki mikroişlemcili protezin kullanım süresi doldu. Ayağa kalkıp yürüyebilmesi için yeni protez takılması gereken Kabak, yaşadıklarını anlattı. Mevcut protezini kullanamadığından, dışarı adım atamadığını belirten Kabak, "4 ve 12 yaşlarında 2 kızım var. Bu protezle bisiklete binebiliyor ve koşabiliyordum. Ama şu an tamamen kullanılamaz durumda. Evden dışarıya çıkamıyorum. Özellikle 4 yaşındaki kızımın sorumluluklarını dahi yerine getiremiyorum. Çünkü ben şu an bakıma muhtaç duruma kaldım. Yeniden ayağa kalkıp çocuklarımla ilgilenebilmem için gereken yeni protezin maliyeti yaklaşık 2 milyon lira. Ekonomik olarak bu yükün altından kalkamam. Protezin yenilenmesi için 1 milyon 900 bin liralık bir tutar gerekiyor ama devlet sadece bunun 115 bin lirasını karşılıyor. Geri kalanını karşılamaya benim maddi gücüm yok. Yeniden ayağa kalkabilmek, kızlarıma okula götürmek istiyorum, diğer anneler gibi. Bunun için hayırseverlerden destek rica ediyorum" diye konuştu.

'EKONOMİK BOYUTU AĞIR'

Kabak, çocuklarıyla rahatlıkla ilgilenebilmeyi istediğini ifade ederek, "Türkiye'de bu kalça eklemi üretimi yapılmıyor maalesef. Avrupa üzerinden, Almanya ve İtalya'dan geliyor. O yüzden avro üzerinden fiyatlandırılıyor. 5 yıl önce avro 8 lirayken bugün 45 lirayı geçti. Bu da maliyeti çok artırdı. Hastalık süreci zaten uzun ve yorucuydu. Fiziksel acıları olduğu kadar ekonomik boyutu da bana çok ağır oldu gerçekten. Fizik tedavi sürecim var, protez masrafları var. Bunların tamamı beni ve ailemi çok yordu. Tek hayalim, diğer anneler gibi çocuklarımın elinden tutup, onlarla yürümek. Yeniden ayağa kalkabilmek, kızlarımı okula götürmek istiyorum. Bu onların da hakkı, benim de hakkım. Ömrü dolan protezimle yürümeye kalktığımda düşüyorum, darbe alıyorum düşme sonucunda. Bu protezin yapılması için gerekli olan tutara ihtiyacım var" dedi.

Şerife Kabak'ın eşi Sedat Kabak ise gün içinde çocukları okula bıraktıktan sonra işe gittiğini ve boş zamanlarında eşinin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini belirtti. Şerife Kabak ise eşinin desteğinin kendisi için önemine değinerek, "Eşim daha önce hastalığımı ve durumumu biliyordu. Buna rağmen beni hayatına aldı. Ona da minnettarım" ifadelerini kullandı.