Kemalpaşa'da El Sanatları Kursunun Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Kemalpaşa Devlet Hastanesine bağlı Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen el sanatları kursunun yıl sonu sergisi açıldı. Sergiye ilçe yöneticileri, sağlık personelleri ve kursiyerler katıldı. Sergideki ürünlerin satıldığı kermes büyük ilgi gördü.

Kemalpaşa Devlet Hastanesine bağlı Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen el sanatları kursunun yıl sonu sergisi açıldı.

Serginin açılışına Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb. Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Sefer Şahin, Kemalpaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan Rahmi Fesçekoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Aktı ile sağlık personelleri ve kursiyerler katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Sarı, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi danışanları ve kurs eğitmenlerine teşekkür etti. Sarı, bu alandaki çalışmalarda ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Sergideki ürünlerin satıldığı kermes, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.