Kelle Paça Çorbası: Doğal Şifa Deposu ve Tok Tutan Lezzet

Hastalıklara karşı dirençli olmak isteyenler çözümü doğal şifa deposu olarak gösterilen kelle paça çorbasında ararken, sabah saatlerinde içilen kelle paça çorbası gün boyu tok tutuyor. Kış aylarının yanı sıra yaz aylarında tercih edilen kelle paça çorbasının hazırlanması yaklaşık olarak 8 saati buluyor.

Hastalıklara karşı dirençli olmak isteyen vatandaşlar çözümü doğal yollarda arıyor. Doğal yolların başında ise özenle hazırlanan çorbalar geliyor. Vatandaşların vazgeçilmez tatlarından olan kelle paça çorbası, insan sağlığına olan faydalarıyla yoğun ilgi görüyor. Damak çatlatan lezzeti ile bilinen kelle paça çorbası, şifa deposu olarak gösteriliyor. Özenle hazırlanan kelle paça çorbası, antibiyotik görevi ve kemik iliklerine fayda konusunda büyük rol üstleniyor. Kelle paça çorbasının içerdiği mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini de güçlendirdiği biliniyor. Genellikle sabah saatlerinde tercih edilen çorba gün boyu tok tutarken, birçok hastalığa karşı da direnç sağlıyor. Kış aylarının vazgeçilmezi arasında yer alan kelle paça çorbası yaz aylarında da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Hazırlanması 10 saati buluyor"

Aydın'ın Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde restoran işletmeciliği yapan Seçkin Nişancı kelle paça çorbasının zor ve zahmetli olduğunu ifade etti. Kelle paça çorbasının hazırlanmasının yaklaşık 8 saati bulduğunu ifade eden Nişancı, "İşletmemiz yaklaşık 55-60 yıllık ve 3'üncü nesil olarak müşterilerimize hizmet ediyorum. Çorba için geceden malzemeleri kemikli bir şekilde hazırlıyoruz ve taş fırına atıyoruz. Yaklaşık 6 saat fırında kalıyor ve ağır ağır pişiyor. Sabah saat 05.00 gibi fırından çıkartıp temizleyip hazırlıyoruz. Haftanın altı günü bu şekilde çorbamızı hazırlıyoruz. Görüntüsü ile gözleri, tadı ile de mideleri bayram ettiriyor. Faydaları dolayısıyla kelle paça çorbasına ilgi oldukça fazla. Kelle paça çorbası, içerdiği mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kolajen açısından da oldukça zengindir. Kırığa, çıkığa ve eklem ağrılarına iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Genellikle kış aylarında daha fazla tüketilse de yaz aylarında da vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Sabahın erken saatlerinde ilgi yoğun oluyor ve kısa zaman içerisinde tükeniyor. Günde yaklaşık 70-80 porsiyon satışımızın olduğu kelle paça çorbası porsiyonu 60 TL'den müşterilerimiz ile buluşuyor" dedi.

"Çevre illerden geliyorlar"

Hazırladıkları kelle paça çorbasının ününü sosyal medya sayesinde çevre illere de ulaştığını belirten Nişancı, "Özenle katkısız olarak hazırladığımız çorbamız müşterilerimiz tarafından çok seviliyor. Sağ olsunlar çorbamızın tadına bakanlar sosyal medyadan paylaşımlar yaparak bizleri tavsiye ediyorlar. Tavsiye üzerine gelenler de çorbamızı beğenerek mutlaka daha sonra tekrar geliyorlar. Hatta öyle ki çevre ilçeleri bırakın illerden bile gelenimiz oluyor. Bizler de yıllardır tadını koruduğumuz kelle paça çorbasını her gelen müşterimize her zaman aynı lezzetle sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu diye konuştu.

"Lezzet şöleni"

Sabahın erken saatlerinde kelle paça çorbası içmek için lokantanın yolunu tutan vatandalar da, "Başta bağışıklık sistemine olmak üzere birçok faydası olduğunu bildiğimiz kelle paça çorbası için sürekli buraya geliyoruz. Çok lezzetli bir çorba, resmen bir lezzet şöleni. Yıllardır geliyorum ve her zaman aynı tadı yakalıyorum. Gün boyu tok tutuyor, acıkmıyorsunuz" ifadelerini kullandı. - AYDIN