Kedinin arka ayaklarına protez yerleştirildi

YAŞADIĞI sağlık sorunları nedeniyle arka ayakları kesilen, 1 buçuk yaşındaki ' Zeytin' adlı kedi, Kadıköy'de bulunan özel bir veteriner kliniğinde geçirdiği operasyonla yürümeye başladı. Zeytin, Doç. Dr. Cem Perk tarafından arka ayaklarına yerleştirilen implant protez sayesinde sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan Avukat Ezgi Buse Mumay'ın sahiplendiği kedilerden 1 buçuk yaşındaki ' Zeytin', yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kalp ilacı ve kan sulandırıcı ilaç kullanmak zorunda kaldı. Pıhtı atması sonucu arka ayakları yürüme yetisini kaybetti. Zeytin'in, başka bir klinikte arka iki ayağı dizinden itibaren kesildi. Başarısız bir operasyon geçiren Zeytin'in sahibi Ezgi Buse Mumay, Türkiye'de ilk kez 2013 yılında protez ayak operasyonları gerçekleştirmeye başlayan Doç. Dr. Cem Perk ile iletişime geçti. Ameliyatla arka ayaklarına implant protez yerleştirilen Zeytin sağlığına kavuştu.

Kadıköy'de bulunan özel bir veteriner kliniğinde, 1 hafta önce Zeytin'e Veteriner Cerrah Doç. Dr. Cem Perk tarafından yapılan operasyonla çift arka ayak implant protez yerleştirildi. Ömür boyu kalıcı olan protezlere kısa sürede uyum sağlayan Zeytin, hızla iyileşerek sağlığına kavuştu. Ezgi Buse Mumay, tedavisi sırasında bir süre ayrı kalmak zorunda olduğu kedisi Zeytin'e kavuştu. Kavuşma anları kameraya yansıdı. Taburcu olan Zeytin sahibiyle evine doğru yola çıktı.

"BU İMPLANTLAR KEMİK KANALI İÇİNE YERLEŞTİRİLİYOR"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Cem Perk, "Protez implant operasyonları Türkiye'de ilk defa 2013 yılında tarafımdan yapılan Türkiye'de ilk ayak operasyonları oldu. Böylelikle minik dostlarımız bir uzuvlarını kaybetmeden, ampute edilmeden kesilmeden ayakları, titanyumdan yapılan bir nevi diş implantı gibi bu implantlar kemik kanalı içine yerleştirilerek, hayat boyu kalıcı ayağa sahip oluyorlar. Dört ayakla yaşamlarını sorunsuz sürdürebiliyorlar. Bu seri buradaki ekiple gerçekleştirildi. 2013'te başlayan bu seride daha sonra 2016'da yine Zeytin gibi çift arka ayak protezi yaptığımız bir kedi oldu. Almanya'da yaşamını sorunsuz sürdürdü. Geçtiğimiz günlerde de 1 hafta evvel de yaklaşık Zeytin'e çift arka ayak implant protez yerleştirmiş olduk. Bunların en büyük avantajı hayat boyu kalıcı olması. Zeytin'i ameliyat etmeseydik, iki arka bacağı kangrenli olarak buraya geldi; kesilmesi durumunda her iki arka ayağı olmayan bir kedinin yaşaması mümkün değil, hayatını idame etmesi mümkün değil. Bu anlamda veteriner tıp alanındaki bu gelişen ortopedik teknolojiler hayvanların can dostlarımızın hayat konforunu da artırmış durumda." dedi.

"ZEYTİN DİĞER KEDİLER GİBİ KOŞUP OYNAYABİLECEK"

Kedisi Zeytin ile kavuşan Av. Ezgi Buse Mumay, "Çok sağlıklı bir çocuktu aslında. Diğer kardeşleri hala bizimle birlikte yaşıyorlar. Ama Zeytin kısırlaştırma operasyonundan sonra birçok komplikasyonlar gelişti. Kısırlaştırdığımızdan beri bir daha sağlıklı olmadı diyebilirim. Kalp büyümesi var dediler. Kaç tane operasyon geçirdiğini bilmiyorum işin aslı Zeytin'in. Devamlı olarak kalp ilacı ve kan sulandırıcı ilaç kullanmak zorundayız Zeytin'e. Daha sonra pıhtı attı. Arka ayaklar kesildi. Başka bir yerde operasyon oldu, tutmadı. En son Cem hocaya yazdım. Bir gece Zeytin yine böyle bayağı bir sorun yaşadığımız bir gündü. Avcılar'a üniversiteye götürürken orada canını çok yaktılar gerçekten Zeytin'in. Yani hiç unutmayacağım herhalde ben o günü, Zeytin'in nasıl bağırdığını. Araştırıp öğrenmiştim ama bir türlü Cem Bey'e ulaşamamıştım. İletişim bilgilerini bulamamıştım. Tesadüfen mail attım ama hiçbir umudum yoktu. Cem hoca sağolsun telefonda bana dönüş yaptı. Görüştük, o günden beri de Cem hocaya emanet Zeytin. Zeytinin şu an sağlık durumu iyi. İki bacağına aynı anda protez yapıldı. Özel bakım gerektiriyor elbette. Uzun bir süre daha kafeste tutmak zorunda kalacağız zeytini. Ama eğer bacaklarımız tutarsa ki inşallah umuyoruz şimdilik hiçbir sorunumuz yok çünkü. Artık Zeytin bir ömür diğer kediler gibi koşup oynayabilecek." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, sokak köpeklerinin toplatılması talimatı verdi. Sizce sokak köpekleri toplatılmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) July 20, 2023