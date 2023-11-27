Kedilerin araç motorlarına girmesine karşı sürücüler uyarıldı

ANKARA Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Acil Klinik sorumlusu Hatice Esra Çolakoğlu, kış aylarında ısınmak için araçların motor bölümüne giren kedilere karşı sürücüleri uyardı.

Hatice Esra Çolakoğlu, havaların soğuması ile birlikte kedilerin soğuktan korunmak için araçlara sığındıklarını belirterek, Acil durum müdahale gerektiren tüm durumlar mevsime göre bile değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin yaz aylarında daha çok pencere açık olduğu için yüksekten düşen hayvanlarda neredeyse her gün 2-3 vaka ile karşılaşırken, kışın da tam tersine soğuktan korunmak için araç içerisine giren, motor içerisine giren hayvan vakalarıyla çok karşılaşılıyor. Özellikle kediler, yeni park edilen araçlara ısınmak için giriyor. Burada bir kısmı uyuyabiliyor, bir kısmı tekrar çıkabiliyor, bir kısmı da korunmak içi burada kalmaya devam ediyor. Kendilerini kurtarıp çıkarabilenler olduğu kadar sıkışıp kalanlar da oluyor. ve sürücüler bunu fark etmeyip motoru çalıştırdığında burada sıkışan hayvanlarda yanıklarla karşılaşabiliyoruz.

Uzuvlarında, bedeninde kesikler ya da kopmalarla karşılaşabiliyoruz. Ne yazık ki bu vakaların büyük bir çoğunluğu da ölümle sonuçlanıyor. Bu vakalar kış aylarında çok fazla oranda artıyor. Neredeyse haftalık 2 vakayla karşılaşabiliyoruz. Sayısı kış mevsiminde çok artıyor dedi.

'ARAÇ YANINA GELİNCE 1-2 DAKİKA BEKLENMELİ'

Çolakoğlu, bu tür vakalarla karşılaşılmaması için yapılması gerekenlere ilişkin şunları söyledi

Öncelikle sürücülerden istediğimiz şey; aracın yanına geldiğinde 1-2 dakika beklemeleri, aracın kaportasına, çamurluklarına, tekerine vurmaları. Oraya sıkışıp kalan bir kedinin kendini kurtarmak için miyavlaması gerekiyor, zaten o sesi duyabilirler. Öncelikle o sesleri dinlemeleri gerekiyor, gerekiyorsa kaputu açmalılar, zaten bunlar çok uzun süren şeyler değil. Gerçekten iyi bir sürücü de zaten aracına yerleşmeden önce 1-2 dakika aracının sağını, solunu kontrol eder. Kaputu gerekiyorsa açıp baksınlar, motoru çalıştırmadan önce o hayvanın oradan çıkmasına şans tanısınlar ya da o hayvan sıkıştıysa sesini çıkartarak kendini ifade etmesine imkan tanısınlar. Çünkü motoru çalıştırdıklarında geri dönüşü olmayan hasarlar ile karşılaşabiliyoruz. Önemli noktalardan biri de besleme alanlarının otopark alanlarından, araçların bulunduğu alanlardan uzakta yapılması. Bu kedilerin araçlara sığınma oranını daha da azaltacaktır. Öncelikle buna dikkat etmek gerekiyor.