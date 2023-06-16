Keçiören'de Zehirlenme Olayı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Keçiören ilçesinde bir apartmanda meydana gelen zehirlenme olayında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 10 kişi etkilendi. Ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu apartman mühürlendi ve çevresinde tedbirler alındı.

Keçiören'de iki kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 10 kişinin etkilendiği zehirlenme olayının yaşandığı apartmandaki ekiplerin çalışmaları tamamlandı.

Keçiören ilçesinde ikamet eden bir ailenin baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaptığı ihbar üzerine polis, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ekipleri, apartmanda çalışma başlattı.

İki kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme belirtisi gösterenlerin de farklı hastanelerde tedavi altına alındığı apartmanda yapılan 10 saatlik çalışma sona erdi.

Bina mühürlenirken, çevresinde de gerekli tedbirler alındı. Olay yerinde pazartesiye kadar her gün gaz ölçümünün yapılacağı öğrenildi.