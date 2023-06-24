KDK, Çocuk İzlem Merkezlerindeki ihtiyaçların karşılanması için düzenleme yapılması tavsiyesinde bulundu
Sağlık Haberleri
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), cinsel istismar mağduru çocuklar ve ailelerinin, Çocuk İzlem Merkezlerindeki günlük ihtiyaçlarının karışlanması için düzenleme yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.
KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), cinsel istismar mağduru çocuklar ve ailelerinin, Çocuk İzlem Merkezlerindeki günlük ihtiyaçlarının karışlanması için düzenleme yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.
KDK'ya yapılan başvuruda, çocuğun cinsel istismarı soruşturmalarında önemli bir işlevi olan Çocuk İzlem Merkezlerindeki ödenek sorununa çözüm bulunması istendi. Başvuruda, Türkiye'de toplam 59 adet 7/24 esası ile çalışan Çocuk İzlem Merkezi bulunduğu, bu merkezlerin neredeyse tamamının il merkezlerinde olduğu belirtildi. İlçelerden ve komşu illerden gelen mağdur çocukların ve ailelerinin, mesai kavramı içerisinde çalışmayan bu merkezlerde, zaman zaman yeme-içme ve giysi sorunu yaşadığına dikkat çekildi. İdarelerin, bu konuda kendilerine tahsis edilmiş bir fon bulunmadığını belirttiği, cinsel istismar mağduru çocukların bu temel ihtiyaçlarının, personelin kişisel gayreti ve gönüllülerden gelen düzenli olmayan bağışlarla karşılanmaya çalışıldığı ifade edildi. Başvuruda, Çocuk İzlem Merkezlerine gelen cinsel istismar mağduru çocukların merkezde bulundukları sürece günlük ihtiyaçlarının karşılanması için bu merkezlere düzenli olarak ayrı ayrı ödenek tahsis edilmesi talep edildi.3 BAKANLIĞA TAVSİYE KARARIBaşvuruyu inceleyen KDK, 'Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı da göz önünde bulundurarak, cinsel istismara maruz kalan çocukları, yaşadıkları travmaların defalarca tekrarlanmasından ve ikincil örselenmelerinden korumak amacıyla oluşturulan ve çocuk adalet sisteminin bir parçası olan Çocuk İzlem Merkezlerinin işleyişine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na tavsiye kararı gönderdi.Kararda, hazırlık çalışması devam eden Çocuk İzlem Merkezleri Yönetmeliği çalışmalarına ilgili kamu ve STK görüşlerinin alınması, ilgili yönetmelikte cinsel istismar mağduru çocukların merkezde bulundukları sürece günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik açık ve belirleyici düzenlemelere yer verilmesi istendi. Yine 'Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin 'İlkeler' kenar başlıklı maddesindeki düzenleme gereği, ilgili idareler arasında koordinasyon ve iş birliği sağlanarak halihazırda devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanması istendi.
Ayrıca Danışma Kurulu çalışmalarında, bu tavsiye kararın dikkate alınması, Çocuk İzlem Merkezleri Yönetmeliğinin en kısa sürede tamamlanarak yayımlanması yönünde tavsiyede bulunuldu.