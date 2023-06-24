KDK, Çocuk İzlem Merkezlerindeki ihtiyaçların karşılanması için düzenleme yapılması tavsiyesinde bulundu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), cinsel istismar mağduru çocuklar ve ailelerinin, Çocuk İzlem Merkezlerindeki günlük ihtiyaçlarının karışlanması için düzenleme yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), cinsel istismar mağduru çocuklar ve ailelerinin, Çocuk İzlem Merkezlerindeki günlük ihtiyaçlarının karışlanması için düzenleme yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK'ya yapılan başvuruda, çocuğun cinsel istismarı soruşturmalarında önemli bir işlevi olan Çocuk İzlem Merkezlerindeki ödenek sorununa çözüm bulunması istendi. Başvuruda, Türkiye'de toplam 59 adet 7/24 esası ile çalışan Çocuk İzlem Merkezi bulunduğu, bu merkezlerin neredeyse tamamının il merkezlerinde olduğu belirtildi. İlçelerden ve komşu illerden gelen mağdur çocukların ve ailelerinin, mesai kavramı içerisinde çalışmayan bu merkezlerde, zaman zaman yeme-içme ve giysi sorunu yaşadığına dikkat çekildi. İdarelerin, bu konuda kendilerine tahsis edilmiş bir fon bulunmadığını belirttiği, cinsel istismar mağduru çocukların bu temel ihtiyaçlarının, personelin kişisel gayreti ve gönüllülerden gelen düzenli olmayan bağışlarla karşılanmaya çalışıldığı ifade edildi. Başvuruda, Çocuk İzlem Merkezlerine gelen cinsel istismar mağduru çocukların merkezde bulundukları sürece günlük ihtiyaçlarının karşılanması için bu merkezlere düzenli olarak ayrı ayrı ödenek tahsis edilmesi talep edildi.

Ayrıca Danışma Kurulu çalışmalarında, bu tavsiye kararın dikkate alınması, Çocuk İzlem Merkezleri Yönetmeliğinin en kısa sürede tamamlanarak yayımlanması yönünde tavsiyede bulunuldu.