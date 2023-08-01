Kazakistan'da engelli çocuklar zehirlendi, bir çocuk hayatını kaybetti

Kazakistan'ın Karagandı kentinde engelli çocuklara yönelik faaliyet gösteren bir merkezde toplu zehirlenme meydana geldi. 14 çocuktan biri hayatını kaybederken, diğer çocukların tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazakistan'ın Karagandı kentinde engelli çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin sağlandığı merkezde zehirlenerek hastaneye kaldırılan 14 çocuktan biri hayatını kaybetti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karagandı kentinde engelli çocuklara yönelik faaliyet gösteren merkezde henüz nedeni belli olmayan toplu zehirlenme meydana geldi.

Zehirlenme sonucu 14 çocuk hastaneye kaldırıldı. 2009 doğumlu bir erkek çocuğu ise hayatını kaybetti. 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 13 çocuğun tedavisi sürüyor.

İncelemelerde bulunmak için olay yerine giden Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk sonuçlara göre bu zehirlenmenin gıdadan kaynaklı olmadığını ancak tam nedeni bütün testlerin sonuçlarını aldıktan sonra net şekilde söyleyebileceklerini söyledi.

Giniyat, çocukların tedavi sürecine ülkenin önde gelen sağlık uzmanlarını dahil ettiklerini aktardı.

Karagandı Eyaleti Valisi Yermaganbet Bulekpayev de tutuldukları merkezde zehirlenerek hastaneye kaldırılanların, 6'sının yetim, 4'ünün ebeveynleri tarafından terk edilmiş ve kalan 4'ünün de aileleri olan çocuklardan oluştuğunu bilgisini paylaştı.

Bulekpayev, "Büyük bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden çocuğumuzun ailesine başsağlığı diliyorum. Şu anda doktorlar hastanedeki çocukların sağlıklarına kavuşmaları için elinden geleni yapıyor." dedi.

Söz konusu merkezde bulunan 147 çocuğun doktorların gözetimi altında olduğunu aktaran Bulekpayev, olayı araştırmak için özel komisyon kurulduğunu da ifade etti.

Bulekpayev, merkez müdürü ve 12 çalışanın görevden uzaklaştırıldığını belirterek, "Kendi adıma temin ederim ki bu olay tüm yönleriyle araştırılacak. Suçlular gerektiği şekilde cezalandırılacak." diye konuştu.

Kazakistan Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda ülkedeki bu tür merkezlerin hepsine denetim yapılacağını kaydetti.