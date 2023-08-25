Kazada yaralanan kız çocuğuna doktor şefkati

SAMSUN - Samsun'da anne-babasıyla birlikte kazada yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğuna acil serviste görevli doktorun gösterdiği şefkat, herkesin takdirini kazandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Fuar Caddesi Sevgi Kafe karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinde ikamet eden Zekeriya Taşdemir, 3,5 aylık hamile eşi Esra Taşdemir'i Samsun'da doktora kontrole götürdü. Hastane çıkışı sahilde araç ile gezmek isteyen Zekeriya Taşdemir idaresindeki otomobile, karşı yönden gelen Ahmet Faruk Söke yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Zekeriya Taşdemir, eşi Esra Taşdemir ve kızları 4 yaşındaki Nahide Gül Taşdemir ile karşı aracın sürücüsü Ahmet Faruk Köse yaralandı. Köse, Gazi Devlet Hastanesine, baba Taşdemir ile kızı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, hamile olan Esra Taşdemir ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hafif şekilde yaralanan ve ailesi sedyede yaralı olduğu için kendisiyle ilgilenecek kimsesi olmayan 4 yaşındaki kız çocuğuna Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Raşit Kılıç sahip çıkıp şefkat gösterdi. Doktor Kılıç, hem hastaları ile hem de kendi çalışma masasına oturttuğu kız çocuğu ile ilgilendi. Çocuğa kağıt kalem verip çizim yapmasını sağlayan doktor, bilgisayarda ona çizgi film izleterek yaşadığı kazayı unutturmaya çalıştı. Doktor Raşit Kılıç'ın çocuğa yakın ilgisi, gören herkesin takdirini kazandı.