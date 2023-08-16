Kazada hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden Mersin Erdemli Devlet Hastanesi hemşirelerinden Zülfiye Çetin'i mesai arkadaşları dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Hastane önünde düzenlenen törende helallik alındı ve dua edildi. Mesai arkadaşları Çetin'in yardımsever ve çalışkan bir insan olduğunu vurguladı. Hastane Başhekimi ise merhumenin iz bırakan güleryüzü ve dürüstlüğünü anlattı. Çetin'in cenazesi gözyaşları ve dualarla defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Mersin Erdemli Devlet Hastanesi hemşirelerinden Zülfiye Çetin'i son yolculuğuna mesai arkadaşları dualar ve gözyaşlarıyla uğurladı.

Van'ın Gevaş ilçesinde minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Erdemli Devlet Hastanesi hemşirelerinden Zülfiye Çetin için hastane önünde tören düzenlendi. Kur'an tilavetinin ardından merhume için dua edilip, mesai arkadaşlarından helallik alındı.

Mesai arkadaşları yaptıkları konuşmalarda Çetin'in yardımsever ve çalışkan bir insan olduğuna değindi.

Hastane Başhekimi Mehmet Deliktaş ise konuşmasında, "Kıymetli çalışma arkadaşımızı ebedi istirahatgahına uğurluyoruz. Her ölüm büyük bir acı, büyük bir kayıptır. Ama bazı vefatlarda acı, hüzün, ıstırap birlikte gelir. Rabbim cennetiyle müjdelediği kullarından eylesin. Güleryüzlü, çalışma azmi ve dürüstlüğü ile izler bırakmıştır. Merhumenin geride kalan çocukları bizlerin çocuklarıdır. Erdemli Devlet Hastanesi olarak bundan sonraki yaşantılarında her daim yanlarında olacağız" dedi.

3 çocuk annesi Çetin'in cenazesi Alata Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualarla defnedildi. - MERSİN