Kayserili iş insanından Genom ve Kök Hücre Merkezi'ne cihaz desteği - Haberler

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genom ve Kök Hücre Merkezi'ne (GENKÖk) merhum iş insanı Recep Mamur adına aday ilaçların tedavi yöntemlerinin hayvan deneylerindeki testlerini kolaylaştıracak cihaz bağışlandı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, GENKÖK'te düzenlenen cihaz bağış törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, GENKÖK Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul ve bağışta bulunanlar adına Mehmet Erciyes ile akademisyenler katıldı.

Törende, bağışlanan cihazın kullanım alanları ve GENKÖK'te yürütülen gen-terapi çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Rektör Çalış da konuşmasında Erciyes Üniversitesinin kaliteli bir üniversite olduğunu belirtti, bağışçılara teşekkür etti.

Erciyes ise yürütülen çalışmalardan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Erciyes'e plaket takdim edildi.

Cihazın piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu ifade edildi.