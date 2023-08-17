Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin Temeli Atılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin temelinin atılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olacak bir yatırımın daha hayata geçirileceğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü kapsamında Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreninin 18 Ağustos Cuma günü gerçekleşeceğini ifade etti. İncesu ilçesi, Saraycık Mahallesi'nde 40 yataklı, 200 dönüm bir alan üzerine kurulacak olan merkezin temel atma töreninin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla gerçekleşeceğini belirten Büyükkılıç, bu merkezin sadece Kayseri'ye değil, tüm İç Anadolu Bölgesi'ne hizmet edeceğini vurguladı.

Bölgenin alanında en büyük merkez olacağına işaret eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni'nin 18 Ağustos Cuma günü saat 11.00'de İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi Eski Kayseri Fen Lisesi yerinde düzenleneceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ