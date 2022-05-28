Kayseri Şehir Hastanesinde lenf ödem eğitimi verildi - Haberler

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Kayseri Şehir Hastanesinde lenf ödem eğitimi verildi

AA - Murat Asil - Sağlık
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Kayseri Şehir Hastanesinde lenf ödem eğitimi verildi

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Kliniği'nce personele yönelik "alt ve üst ekstremite lenf ödem eğitimi verildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Kliniği'nce personele yönelik "alt ve üst ekstremite lenf ödem eğitimi verildi.

Fizik Tedavi Konferans Salonu'nda fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniği hekimleri ve fizyoterapistlerin katılım sağladığı eğitim Anadolu Lenf Ödem Derneği Başkanı Prof. Dr. Pınar Borman tarafından verildi.

Eğitimin ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi zemin katta bulunan lenf ödem polikliniği hizmete açıldı.

Programa katılan ve burada konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniği hizmetlerinin sağlık hizmetleri içerisindeki önemine dikkati çekerek, emeği geçen hastane başhekimi Prof. Dr. Emin Silay'a, klinik eğitim sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış'a teşekkür etti.

AA / Murat Asil - Sağlık

Şehir Hastanesi Rehabilitasyon Kayseri Sağlık Haberler

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