Kayseri Devlet Hastanesinde "Toplum Ruh Sağlığı İş Uğraş Terapi Sergisi" açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK AŞ, Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen "Toplum Ruh Sağlığı İş Uğraş Terapi Sergisi", hastanenin merkez kampüsünde açıldı.

Törende konuşan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, ruh sağlığı merkezlerinin toplumun bir parçası olduğunu ifade etti.

Özellikle şizofreni, bipolar gibi hastalıkların yaşam boyu devam ettiğini belirten Altıntop, şunları kaydetti:

"Bu hastalıkları insan yaşadığında çok ağır ilaçlar kullanabilir. Bu ilaçların hem düzenlenmesi hem hastanın kullandığı dönemde normal hayatına devam edebilmesi için biz toplum ruh sağlığı merkezleri olarak hizmet veriyoruz. Burada dünyada uygulanan yeni bir yöntemle iş uğraş terapileri yapıyoruz. Ahşap boyama, resim atölyesi, el işi sanatları yapıyoruz, spor yaptırıyoruz. Sadece toplum ruh sağlığı hastalarına değil, madde bağımlığından dolayı hem ayaktan hem yatarak tedavi ettiğimiz hastalarımıza da bu iş uğraş terapilerini veriyoruz. Şunu özellikle hatırlatma istiyorum, biz onlara hasta demiyoruz, kursiyer diyoruz. 850'ye yakın kursiyerimizi belli dönemlerde servisle evlerinden alıyoruz. Tüm terapileri yapıldıktan sonra akşam evlerine güvenli bir şekilde bırakıyoruz. Yüzleri gülüyor. hayata daha olumlu bakıyorlar ve aile de mutlu oluyor. Bir evde psikolojik hastalığı olan biri tüm evi neredeyse kilitliyor. Bu hastalarımızın normal hayatlarına dönmeleri bizim için çok önemli."

Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Altıntop, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer davetlilere sergiyi gezdirerek, bilgi verdi.