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Kayseri'de "Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi" düzenlendi

AA - Ramazan Kaya - Sağlık
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Kayseri'de 'Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi' düzenlendi

Kayseri Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, kentin anne ve bebek ölümlerinde Türkiye ortalamalarının altında olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Kayseri Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, kentin anne ve bebek ölümlerinde Türkiye ortalamalarının altında olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erşan, 15 Temmuz Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde düzenlenen "Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi"nin açılışında yaptığı konuşmada, programın 3 gün süreceğini ifade etti.

Ülkede uluslararası standartlarda gerçekleştirilen "Yenidoğan Canlandırma Programı"nın (NRP), doğuma eşlik eden tüm sağlık çalışanlarının farkındalığının artırılmasını amaçlayan ve başarıyla yürütülen bir eğitim programı olduğunu ifade eden Erşan, şunları kaydetti:

"Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurmaktadır. Her yenidoğanın, yeterli bir resüsitasyona hakkı vardır. Bu ise doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan resüsitasyonunda bilgili ve becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir. Kayseri'de verilere baktığımız zaman, anne ve bebek ölümlerinde Türkiye ortalamalarının altında olunması memnuniyet verici. Eğitim güçtür. Burada alacağınız eğitimle sizden umut bekleyen annelere umut olacaksınız."

Doğum salonlarında, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, acil servislerde ve ambulanslarda çalışan sağlık personelini kapsayan eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara "Yeni Doğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Sertifikası" verilecek.

AA / Ramazan Kaya - Sağlık

Yenidoğan Türkiye Kayseri Sağlık Haberler

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