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Kayseri'de Sobadan Zehirlenen Şahıs Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten dolayı zehirlenen bir şahıs hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten dolayı zehirlenen bir şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, D.T.'den (70) haber alamayan yakınları evine geldi. Eve girdiklerinde D.T.'yi hareketsiz halde bulan yakınlarının haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları çalışmanın ardından D.T.'nin cenazesi hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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