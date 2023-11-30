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Kayseri'de Sobadan Zehirlenen Şahıs Hayatını Kaybetti

30 Kasım 2023 13:23 Son Güncelleme: 13:24 Abone Ol

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten dolayı zehirlenen bir şahıs hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.