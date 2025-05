Kayseri'de Sigara Bırakma Polikliniği İle Yeni Hayatlar

Bu merkeze gelen sigarayı bırakıyor

KAYSERİ - Kayseri'de nikotin bağımlıları için açılan merkeze gelen vatandaşlar, aldıkları tedaviler ile bağımlılıktan kurtuluyor.

İl Sağlı Müdürlüğü tarafından Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi içerisine açılan sigara bırakma polikliniği, sigaradan kurtulmak isteyen vatandaşlar için umut oldu. Poliklinikte uzmanlar tarafından verilen tedaviler ile nikotin bağımlılığından kurtulan vatandaşlar, yeni bir hayata başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Poliklinik hakkında bilgiler veren Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Duygu Horoz, "Tün dünyada önemli sağlık problemlerinin ve ölüm nedenlerinin başında sigara ve tütün gelmektedir. Bizde bu nedenle Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezimizin içinde sigara bırakma polikliniğimizi hayata geçirdik. Her hastalıkta olduğu gibi koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Gönlümüz hiç başlanmamasından yana ama bir şekilde tütünle tanışmış ve bırakamayan kişiler için burada hizmet veriyoruz. Tütün hem sağlığa hem görünüşe hem de cebe zarar veren bir madde. Sigarayı bıraktıktan 24 saat sonra kalp krizi riskini azalmaya başlar ve 1 yıl sonra ise yarı yarıya düşer. Sadece bu bile sigarayı bırakmak için geçerli ve yeterli sebeptir. Sigaranın içinde sadece nikotin yok. Bağımlılık yapan nikotinden başka 7 bin kadar kanserojen maddeye maruz kalıyorsunuz. Sadece akciğer değil tüm vücut sistemlerini etkileyen madde. Birçok hastalığın hem riskini artıyor hem de pek çok hastalığa sebep oluyor. Bunla mücadele etmek de koruyucu hekimlik adına olmazsa olmazımız. Daha kaliteli bir yaşam sürmek sizlerin elinde. Sigarayı bırakmak isteyenleri polikliniğimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ölüme en çok yol açan nedenlerin arasında başta sigara gelmektedir"

Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz Türker de, "Burada tütün ve tütün ürünlerini bırakma konusunda destek almak isteyen her hastaya danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı nikotin bağımlılığına neden olmaktadır ve bu bir hastalıktır. Dünyada her yıl ortalama 8 milyon insan sigara sebepli nedenlerden dolayı ölmektedir. Dünyada ölüme en çok yol açan nedenlerin arasında başta sigara gelmektedir. Polikliniğimize başvuran her hastaya danışmanlık hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda orta ve yüksek düzeyde sigara bağımlılığı söz konusu olan hastalara da ilaç desteği bulunarak sigara bırakma konusunda destek olmaktayız. Takip ve kontrolleri sırasında her hastaya motivasyonel görüşme uyguluyoruz ve davranışçı terapi tekniklerinden destek alıyoruz" diye konuştu.