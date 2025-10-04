Kayseri'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, yöneticiler ve sağlık personelinin katılımıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erşan, hareketsiz yaşamın en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu, hem vatandaşlara örnek olmak hem de hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için bu tür etkinlikleri önemsediklerini ifade etti.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Duygu Horoz ise hareket etmenin birçok kronik hastalığın önüne geçme noktasında önemli bir aktivite olduğunu ve günde en az yarım saat yürümenin sağlıklı yaşam için önemli olduğunu belirtti.

Sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla mesai arkadaşlarıyla yürüyüş yaptıklarını ifade eden Horoz, ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması münasebetiyle de pembe renklerde kurdeleler takarak farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.