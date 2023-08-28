Kayseri'de Sağlık Çalışanları Yaralı Köpeği Tedavi Ederek Sahiplendi

Kayseri'de sağlık çalışanları, 112 istasyonuna gelen ve ayağındaki çıkık nedeniyle zorluk çeken köpeği tedavi ederek sahiplendi. Köpeğin ayağına müdahale eden sağlık çalışanları, ona bakım ve beslenme sağlıyor.

RAMAZAN KAYA - Kayseri'de sağlık çalışanları 112 istasyonuna gelen ve ayağındaki çıkık nedeniyle yürümekte zorluk çeken köpek "Mahoni"yi tedavisini yaparak sahiplendi.

Tomarza ilçesinde bir süredir 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna gelen köpeğin ayağında sorun olduğunu gören sağlık çalışanları Esra ve Fatih Akşahin ile Mustafa Koca ve Ayşe Büyükbaş, veteriner bir arkadaşlarını arayarak bilgi aldı.

Veterinerin "Köpeğin ayağında çıkık olabilir." sözleri üzerine sağlık çalışanları işe koyuldu.

Sağ arka ayağını yerine oturtup ödemi temiz bezle saran çalışanlar, her geçen gün iyiye giden "Mahoni"ye dönüşümlü bakıyor.

Acil tıp teknisyeni ve paramedik Fatih Akşahin, AA muhabirine, 2018 yılından bu yana görev yaptığı merkeze köpeğin son bir aydır gelmeye başladığını söyledi.

Önceki gün nöbete geldiklerinde köpeğin ayağında hafif şişlik olduğunu gördüklerini ifade eden Akşahin, "Ne olduğuna baktık. Hafif dokununca biraz ağrısı vardı, ayağını çekiyordu. Veterinerlik bilgim de var. Veteriner hekim arkadaşlara danıştık. Çıkık vardı, yerine oturttuk. Ondan sonra sarmamız gerektiğini söyledi. Hayvanların kemik yapısı da insanlarla aynı olunca buna uygun olarak sarma işlemini yaptık." diye konuştu.

"Ödemi de yavaş yavaş inecek"

Akşahin, köpeğin durumunun iyiye gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ödemi de yavaş yavaş inecek. İlk başta hiçbir şekilde ayağı üzerine basamazken şimdi daha rahat basabiliyor. Rahatça hareket edebiliyor ve oynayabiliyor. Aynı nöbet teslimi yapar gibi köpeğimizin de teslimini yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla bakımını ve beslenmesini gerçekleştiriyoruz. Burada devamlı olarak istasyonumuzun bahçesinde kalıyor. Bunu önce kız sanıyordum, 'Cesika' diyordum. Erkek olduğunu görünce şimdi 'Mahoni' diyoruz."

Mahoni'ye merkezin bahçesinde ailenin bir ferdi gibi baktıklarını dile getiren Akşahin, onun tatlılığıyla günün yorgunluğunu atmalarına ilaç gibi geldiğini aktardı.

Paramedik Mustafa Koca ise köpeğin hayatların renk kattığını ifade ederek, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi.