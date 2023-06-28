Kayseri'de ikinci kattan düşen kişi ağır yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, ikinci kattan beton zemine düşen kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, ikinci kattan beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 2180. Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında ikamet eden H.K. (45), pencere kenarındayken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Sağlık