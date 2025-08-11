Kayseri'de Doğuştan Sünnetli Çocukların Tedavisi İçin Cerrahi Müdahale Önerisi

Kayseri'de, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erman Dörterler, halk arasında "doğuştan sünnetli" olarak bilinen çocukların cerrahi yöntemle tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

Dörterler, yazılı açıklamasında, tıp alanında "hipospadias" olarak nitelendirilen rahatsızlığın doğuştan sünnetli olma hali olarak görülmemesi gerektiğini, aksine cerrahi müdahale gerektiren bir gelişim anomalisi olduğunu ifade etti.

Erken tanının önemini vurgulayan Dörterler, şunları kaydetti:

"Her 200-300 erkek doğumdan birinde hipospadias görülmektedir. Yani her 1000 erkek bebekten yaklaşık 3 ila 5'i hipospadias ile doğar. Erkek bebeklerde görülen en yaygın doğumsal genital anomalilerden biri yapar. Hipospadias doğan bebeklerde aile öyküsüne sıklıkla rastlanır. Yine ikiz gebelikler, ileri anne yaşı, tüp bebek gebelikleri, gebelikte bazı ilaç veya hormonlara maruz kalma, çevresel kimyasallar risk faktörleri arasında yer alır. Tedavi edilmezse idrar yapma fonksiyonlarında sorunlar yaşanabilir. İleride cinsel işlev ve doğurganlık açısından problemler oluşabilir, psikolojik etkiler görülebilir."

Dörterler, ameliyat için en uygun dönemin genellikle 6 ila 18 ay arasında olduğunu ve bu süreçte iyileşmenin daha hızlı olduğunu aktardı.