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Kayseri'de camide oyun oynayan çocuğun kolu camla kesildi

Melikgazi ilçesinde bulunan Kuba Camisi'nde oyun oynayan bir çocuk, koşarken dengesini kaybederek pencereye çarptı ve kolunu kıran cam parçalarıyla yaralandı. Çocuk, sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.