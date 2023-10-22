Kayseri'de camide oyun oynayan çocuğun kolu camla kesildi
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Sağlık Haberleri
Melikgazi ilçesinde bulunan Kuba Camisi'nde oyun oynayan bir çocuk, koşarken dengesini kaybederek pencereye çarptı ve kolunu kıran cam parçalarıyla yaralandı. Çocuk, sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde camide oynadığı sırada camla kolu kesilen çocuk tedavi altına alındı.
Becen Mahallesi Yeşilöz Sokak'taki Kuba Camisi'nde namaz kılan bir grup çocuk, daha sonra cami içerisinde oyun oynama başladı.
Koşarken dengesini kaybederek pencereye çarpan Y.T.B'nin (15) kolunu kırılan cam parçaları kesti.
İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çocuk, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sağlık