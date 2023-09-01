Kayseri'de bir kişi kalp krizi geçirdi, vatandaş kalp masajı yaptı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yürüyen bir kişi aniden yere yığıldı. Nabzı atmayan şahsa ambulans gelene kadar bir vatandaş kalp masajı yaptı. Ö.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yolda yürürken yere yığıldı, kimse ne olduğunu anlamadı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs yolda yürürken aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar ne olduğunu anlamazken, nabzı atmayan şahsa ambulans gelene kadar kalp masajı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen Ö.A. aniden yere yığıldı. Ö.A.'nın yere düştüğünü görenler ne olduğunu anlamazken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa zamanda olay yerine gelirken, fenalaşarak yere düşen adama yardım eden bir vatandaş da ambulans gelene kadar kalp masajı yaptı.

Ö.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği bilgisi edinildi.