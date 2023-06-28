Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye akın etti
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Kayseri'de bayram namazının ardından kurban kesmeye başlayan acemi kasaplar, kazara kendilerini yaralayınca hastaneye başvurdu. Kasaplar, kendi araçları ve ambulanslarla hastaneye gelerek tedavi altına alındı.
Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye akın etti
KAYSERİ Kayseri'de kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastaneye akın etti.
Kayseri'de bayram namazının kılınmasıyla beraber vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban keserken kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti. Kendi araçları ve ambulanslar ile hastane gelen kasaplar, tedavi altına alındı. Yaralanan bazı vatandaşlar başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.