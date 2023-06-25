Kayseri'de 97 yaşındaki vatandaşın işitme cihazı talebi yerine getirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, işitme cihazı talebinde bulunan 97 yaşındaki Nail Yazaroğlu'nun isteğini yerine getirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından evinde ziyaret edilen Yazaroğlu, Ses Tıp İşitme Merkezi'nde tedavi edildi ve uygun işitme cihazı hazırlandı. Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Yazaroğlu, artık işitme cihazını kullanmaya başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, işitme cihazı talebinde bulunan 97 yaşındaki Nail Yazaroğlu'nun isteğini yerine getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 18 Haziran'da, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Murat Cahid Cıngı ile gittiği Felahiye ilçesi ziyaretinde karşılaştığı Yazaroğlu'nun talebinin yerine getirilmesi için talimat verdi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçede ikamet eden Yazaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Kayseri'de Ses Tıp İşitme Merkezi'ne getirilen Yazaroğlu'nun tedavisi yapıldı. Uygun işitme cihazı hazırlanarak, testi yapıldı.

İşitme cihazını kullanmaya başlayan Yazaroğlu, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.