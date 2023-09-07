Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeli Kan Bağışında Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesindeki bütün kampanyalara desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, her yıl belirli periyotlarla Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'ne desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede, büyükşehir belediyesi personeli, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'nin kan bağışı kampanyasına tam destek vererek, kan bağışında bulundu. Büyükşehir belediyesi hizmet binasında kurulan stantta kan bağışına destek olan personel, ilk olarak stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti. Kan vermeye uygun olan personel, kan bağışında bulundu.

Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi uzman ve yetkilileri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi ailesine ve bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti. Kan bağışında bulunan belediye personeli, tüm vatandaşları da kan vermeye davet etti. - KAYSERİ