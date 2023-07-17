Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere ücretsiz psikolojik destek sunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK'in Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından hayata geçirilen Sırdaşın Olayım Projesi, gençlerin ilgisini çekiyor. Proje kapsamında 1 haftada 471 çağrı alınırken, 239 yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin hayata geçirdiği Sırdaşın Olayım Projesi, Kayseri'nin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden de ilgi görüyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitime, öğrenmeye ve özellikle gençlere verdiği önem çerçevesinde faaliyet ve etkinliklerini yürüten KAYMEK A.Ş.'nin Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından hayata geçirilen Sırdaşın Olayım Projesi yoğun ilgi görüyor.

Psikolojik destek anlamında her türlü soruna, ücretsiz psiko-sosyal destek hattı ile sesli ve görüntülü psikolojik destek sağlayarak, gençlerle el ele çözüm bulmayı hedefleyen Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Sırdaşın Olayım Projesi'ni başlatmıştı.

23 Mayıs 2022'de hizmet vermeye başlayan Sırdaşın Olayım Projesi çerçevesinde sadece 1 haftada 85'i online olmak üzere toplam 471 çağrı gelirken, 239 yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. 425 bilgilendirme yapılan görüşmelerde, bilgilendirme sonrası 350 de yönlendirme yapıldı.

Kayseri Büyükşehir, vatandaşın "sırdaşı" oluyor

Uygulamada, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Şanlıurfa, Trabzon, Sivas, Adıyaman, Diyarbakır ve Anamur olmak üzere şehir dışından da çok sayıda görüşme gerçekleştirildi.

Sırdaşın Olayım Projesi ile gençlere ücretsiz psikolojik destek sunan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, kendini yalnız hisseden, anlaşılmadığını düşünen, kendini anlatmak isteyen ama kendince bir takım engellerinden dolayı harekete geçemeyen gençlerin destekçisi olmaya devam ediyor.

Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde sağlanan psiko-sosyal desteğe 0537 400 85 00 whatsapp hattı üzerinden ulaşabiliyor. - KAYSERİ