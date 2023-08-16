Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kanser Erken Teşhis Merkezini Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Bir doktor başkan olarak Kayseri'de sağlık alanında yapılan çalışmaları yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem'de faaliyet gösteren Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, yapılan periyodik taramalar sayesinde kanser bulgusu olan hastaların erkenden teşhis edilerek oluşabilecek hayati risklerin minimize edilmesi hedeflenen merkezde hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, burada halkımıza hizmet veren sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik" dedi.

Kanser ile mücadelede erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "Bu açıdan baktığımızda bu gibi merkezlerimizin yaptıkları çalışmalar insanlarımızın yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için çok kıymetli" diye konuştu. - KAYSERİ