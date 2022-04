Kayseri Aile Hekimleri Derneği, meslektaşlarının darbedilmesini kınadı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ümit Işıldak, Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimine sözlü, aile sağlığı çalışanına da fiili saldırıda bunulduğunu belirterek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Işıldak, yazılı açıklamasında, aile sağlığı merkezine Kovid-19 aşısı olmak için başvuran bir kişinin, aşı sonrası gerekli uyarılar yapılmasına rağmen personel odasına gelerek sözlü hakarette bulduğu ve aile sağlığı çalışanını boynuna sarılarak darbettiğini belirtti.

Araya girenler tarafından kişiye engel olunmaya çalışıldığı ve olayın adli makamlara yansıtıldığını anlatan Işıldak, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının her gün sözlü ve fiili şiddete uğradığına dikkati çekti.

Sağlıkta şiddet ile ilgili yeni kanun çıktığına değinen Işıldak, şunları kaydetti:

"Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanımıza yapılan şiddeti kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları güven içinde görev yapmamaktadır. Hemen her gün uygunsuz taleplerle karşılaşmakta ve bu nedenle her zaman sözlü ve fiili şiddete maruz kalma ihtimali bulunmaktadır. Aile sağlığı merkezlerinde ise güvenlik bulunmamaktadır. Bu nedenle aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı her zaman tedirgin çalışmaktadır ve iş huzuru kalmamıştır. Her gün evinden çıkarken kazasız belasız günün bitmesi için dua etmektedir. Bu durumda olan sağlık çalışanlarının bu sorunu merkezi ve yerel yönetim tarafından çözülmek zorundadır."