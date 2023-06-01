Kaymakam Aksoy kapalı çarşı esnafını tütüne karşı uyardı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Dünya Tütünsüz Günü çerçevesinde çarşı esnafını ziyaret ederek, sağlık açısından sigara içmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Marmaris'te tütün ürünü kullanmanın sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilgi sahibi yapmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy İlçe Sağlık Müdürü İmran Dr. İmran İnce, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Çam, Emniyet müdürü Oktay Kapsız, Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift, çarşı esnafını gezerek tütün ürünlerinin zararından bahsedip bırakmaları konusunda uyarılarda bulundu. - MUĞLA