Üye Girişi
Haberler

Kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

Sağlık Haberleri

Bursa'da kayalıklardan düşen yaşlı adam yaralandı. Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkiinde bulunan kayalıklarda gerçekleşti. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

BURSA - Bursa'da kayalıklardan düşen yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkiinde bulunan kayalıklarda gerçekleşti. Bahattin Demirtaş (71), oğlu İrfan Demirtaş ile dolaşmak için Kaplıkaya mevkiinde bulunan kayalıklara çıktı. Kayalıklarda bir anda dengesini kaybeden yaşlı adam, yüksekten düşerek yaralandı. Oğlu İrfan Demirtaş 112 Acil Sağlık ekiplerine ve İtfaiye ekiplerine durumu bildirdi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Bahattin Demirtaş Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bahattin Demirtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Aktaş - Sağlık

İrfan Demirtaş Yıldırım Bursa Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title