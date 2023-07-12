Kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

BURSA - Bursa'da kayalıklardan düşen yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkiinde bulunan kayalıklarda gerçekleşti. Bahattin Demirtaş (71), oğlu İrfan Demirtaş ile dolaşmak için Kaplıkaya mevkiinde bulunan kayalıklara çıktı. Kayalıklarda bir anda dengesini kaybeden yaşlı adam, yüksekten düşerek yaralandı. Oğlu İrfan Demirtaş 112 Acil Sağlık ekiplerine ve İtfaiye ekiplerine durumu bildirdi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Bahattin Demirtaş Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bahattin Demirtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.