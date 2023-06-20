Kastamonu Üniversitesinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenlendi

Kastamonu Üniversitesinde akademisyen ve personele uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri verildi. Uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirici sunum yapılan seminerde, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (Uyuma) hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.