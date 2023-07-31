Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Belediyesi Sokak Hayvanları İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Belediyesi arasında sokak hayvanlarının tedavisi, rehabilitasyonu ve öğrencilerin uygulamalı dersleri hususunda protokol imzalandı. Protokol kapsamında, üniversite öğrencileri belediyenin hayvan bakımevinde uygulamalı derslere katılabilecek ve üniversite klinikleri de sokak hayvanlarının tedavisine destek sağlayacak.

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Belediyesi arasında sokak hayvanlarının tedavisi, rehabilitasyonu ve öğrencilerin uygulamalı dersleri hususunda protokol imzaladı.

Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Üniversitesi arasında imzalanan yeni protokolle Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü arasında sıkı bir işbirliği olacak. Yapılan protokole göre iki kurum, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonun sağlanmasında kurumsal bir işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütecek. Protokol çerçevesinde sağlanan önemli bir işbirliği de öğrencilerin uygulamalı dersleri konusunda oldu. Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, en az bir öğretim üyesi gözetiminde Kastamonu Belediyesi'ne ait geçici hayvan bakımevinde yapılan uygulamalara katılabilecek.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde yeni ve modern bir şekilde oluşturulan hayvan hastanesi Kastamonu Belediyesi'nin sokak hayvanları noktasında yaptığı çalışmalara önemli ölçüde de destek sağlanacak. Kastamonu Belediyesi'ne ait kliniklerde gerçekleştirilen tedavilerin yanı sıra, üniversite kliniklerinin de bu anlaşma çerçevesinde vereceği destekle sokak hayvanlarının tedavisinde önemli bir yol kat edilecek. İki kurum arasında sağlanan bu işbirliği hem sokak hayvanları için yürütülen çalışmalar noktasında hem de üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde kıymetli bir çalışma olarak gün yüzüne çıkıyor.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde oluşturulan modern ve teknolojik yeni hayvan hastanesi şehir için de önemli bir kazanım olarak varlığını sürdürecek. Hayvan kabulüne başlayan Veteriner Fakültesinin yeni hayvan hastanesi hem çiftlik hayvanları olarak nitelendirilen büyükbaş hayvanların hem de pet hayvanlarının tedavilerini gerçekleştirecek. - KASTAMONU