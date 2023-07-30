Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Belediyesi Sokak Hayvanları İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Belediyesi arasında sokak hayvanlarının eğitimi, tedavisi ve rehabilitasyonu için protokol imzalandı. Protokol kapsamında Veteriner Fakültesi ile Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü arasında sıkı iş birliği yapılacak. Sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonu için kurumsal iş birliği yapılacak ve öğrenciler belediyeye ait hayvan bakımevinde uygulamalara katılabilecek. Ayrıca fakülte bünyesinde modern ve teknolojik bir hayvan hastanesi oluşturulacak.

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Belediyesi arasında sokak hayvanlarının eğitimi, tedavisi ve rehabilitasyonu için protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan yeni protokol kapsamında Veteriner Fakültesi ile Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü arasında sıkı iş birliği olacağı kaydedildi.

Açıklamada, iki kurumun sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonun sağlanmasında kurumsal iş birliği içinde çalışmalarını yürüteceği ve öğrencilerin en az bir öğretim üyesi gözetiminde belediyeye ait geçici hayvan bakımevinde yapılan uygulamalara katılabileceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, fakülte bünyesinde oluşturulan modern ve teknolojik yeni hayvan hastanesinde büyükbaş ve pet hayvanlarının tedavilerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.