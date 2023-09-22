Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doçent Ünvanı Alan Doktorlar İçin Tören Düzenlendi

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 10 doktor için doçent ünvanı törenle verildi. Hastane başhekimi, akademik kadronun artmasıyla kalitenin de artacağını belirtti.

Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde doçent ünvanı alan doktorlar için tören düzenlendi.

Hastanenin farklı polikliniklerinde görev yapan 10 doktor için hastanenin başhekimliğinde tören yapıldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, törende yaptığı konuşmada, 4 Haziran 2020'de hem Sağlık Bakanlığının hem Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesinin ortak kullandığı bir hastane haline geldiklerini söyledi.

Akademik kadro yetiştirmek için 5 yıllık bir hedef koyduklarını belirten Ergül, "Fakat birçok arkadaşım bunu hızlı şekilde gerçekleştirdi. Kastamonu Eğitim Araştırma ve Hastanesi bünyesinden yetişen 10 arkadaşımız doçent oldu. 3-5 sene içerisinde bu arkadaşlarımızın hepsi profesör olacaklar." dedi.

Ergül, hastanede poliklinik hizmeti veren 110 hekim bulunduğunu, bunlardan 37'sinin üniversite elemanı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Üniversite kadrosuyla burada çalışan arkadaşlarımız geçici veya devlet yükümlüsü hizmetli olmadıkları için kalıcı doktorlar. Biz bu sayıyı artırmak istiyoruz. Üniversitenin bize burada, Kastamonu sağlık sistemine katkısı bu şekilde olacaktır. Akademik kadro artıkça kalite de artacak. Burası üçüncü basamak bir hastane. Şimdiye kadar birinci, ikinci, üçüncü basamak hizmeti veriyorduk ama bu saatten sonra daha çok üçüncü basamak hizmeti vermeye çalışacağız."

Ergül, konuşmasının ardından doçent ünvanı alan doktorlara plaket verdi.