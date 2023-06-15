Kastamonu'da yapılan testler ortaya koydu: Öğrencilerin yüzde 30'u sağlıksız besleniyor

6 bin öğrencinin fiziksel gelişimi taramalarla ortaya çıktı

KASTAMONU - Kastamonu yürütülen proje çerçevesinde 6 bin öğrencinin fiziksel gelişim ve skolyoz taraması yapıldı. Yapılan taramalarda öğrencilerin yüzde 10'unun aşırı zayıf, yüzde 20'sinin aşırı şişman olduğu tespit edildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından fiziksel gelişim ve skolyoz taraması çerçevesinde proje başlatıldı. Başlatılan projede Kastamonu genelinde tüm okullardaki 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri sağlık kontrolüne başladı. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bütün okullara giderek tüm öğrencileri proje çerçevesinde sağlık taramasından geçirdi. Kastamonu'da 20 ilçede 103 ilköğretim okulunda 12 bin 163 öğrenciden 6 bin tanesinin sağlık taraması yapıldı. Yapılan taramalar sonucunda öğrencilerin yüzde 10'unun aşırı zayıf, yüzde 20'sinin aşırı şişman olduğu tespit edildi. Teşhis konulan 623 öğrencinin aileleri, çağrı merkezi tarafından aranarak bilgilendirildi ve tedavileri için polikliniğe yönlendirildi. Bu proje çerçevesinde öğrenciler için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde her Cuma günü randevusuz şekilde taraması yapılan öğrencilerin tedavi olmaları sağlanıyor.

Projede öğrencilerin tamamına kas iskelet sistemi hastalıkları ve postüral duruş bozukluklarına yönelik eğitim verilecek ve okullarda verilecek eğitim sayesinde postür bozuklukları azaltılacak. Ayrıca Kastamonu'da adölesan idiyopatik skolyoz prevalansının tespit edilerek, sağlık müdürlüğü tarafından elde edilecek verilere göre özel sağlık programları oluşturulacak. Bu sayede Kastamonu'da taranacak grup ve aileleri, milli eğitim ve sağlık müdürlüğü personeli de taramalara katılarak yaklaşık 40 bin kişide skolyoz ve postur bozukluklarına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

"Şu ana kadar 5 bin 800 öğrencimizin taramasını yaptık"

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde skolyoz polikliniği açtıklarını söyleyen Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, "Halk Sağlığı Başkanlığımızın yaptığı Kastamonu'da adölesan skolyoz taraması premians tedavisi ve tanı projemiz mevcut olup bu projedeki hedefimiz ilköğretim 5., 6. ve 7. sınıflarda okuyan yaklaşık 12 bin 200 öğrencimizin skolyoz taramasını yapmak, riskli gördüğümüz öğrencilerin tanı ve tedavi için sağlık kuruluşlarına yönlendirmek için projemizi başlatmış bulunuyoruz. Bu çaptaki proje Türkiye'de daha önce çok yapılmış ama bildiğimiz kadarıyla 12 bin öğrenciye ulaşma hedefimizin 5 bin 800'lerine ulaştık. Tamamına ulaşmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız hızlıca devam ediyor. Tüm öğrencilerimize ulaştığımız taktirde Kastamonu'da skolyoz dediğimiz omurilik eğriliğinin çocuklarda tanısını erken koyup çok geç olmadan tedaviye yönlendirmek. Bu halk sağlığı başkanlığımızda yapılan proje tamamen il sağlık müdürlüğümüzün imkanlarıyla yapılıyor ve eğitim araştırma hastanemizde de bununla ilgili bir skolyoz polikliniği açtık. Sadece cuma günü bu yönlendirilen öğrencilerimiziz, çocuklarımızın tedavilerine ilişkin programlar orada düzenleniyor. Şu ana kadar taranan 5 bin 800 öğrencimizden yüzde 10'nunun biraz üzerinde 623'ü polikliniğimize yönlendirilmiş ve tedavilerine başlanmış bulunmaktadır" dedi.

"Öğrencilerimizin yüzde 30'unun sağlıksız beslendiğini tespit ettik"

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı olarak 5., 6. ve 7. sınıftaki gelişme çağındaki çocuklarıma yönelik fiziksel gelişimi değerlendirdiğimiz fiziksel gelişimlerini ölçtüğümüz bir projemizde var. Bu da tam anlamıyla il müdürlümüzün imkanlarıyla sağlanmakta. Yine hedefimiz 12 bin öğrencimize ulaşmaktır. Bunda da skolyozla paralel bir şekilde aynı eşgüdüm içerisinde yürütüyoruz. Bunda da yaklaşık 6 bin civarında öğrencimizi taradık. Buradaki hedef malumunuz olduğu üzere fiziksel gelişme ve obezitenin önlenmesidir. Obezite çağımızın en büyük problemidir. Kalp, damar sağlığı açısından, tansiyon şeker gibi hastalıkların ileride gelişmesi açısından çok önemli ve biz şunu biliyoruz ki çocukluk çağı obezitesinin yetişkine etkisi 3/1 oranında yani çocukluk çağındaki obezite yetişkinlerde baktığımız zaman çocukluk çağında da obez. Bununla ilgili fiziksel gelişim sadece obezite olarak değil aynı zamanda çocuklarımızın yetersiz gelişimi var mı, büyüme eksikliği var mı buna da bakıyoruz. Buradaki tarama sonuçlarımızda da şunu gördük; yaklaşık 3/1 çocuklarımızın fiziksel gelişim açısından yetersiz olduğunu gördük. Bunların yaklaşık yüzde 10'u aşırı zayıf ve geri kalan yüzde 20'lik kısmı da şişman veya aşırı şişman olduğunu tespit ettik. Bunlara yönelik de yine aynı müdürlüğümüzdeki çağrı merkezimiz vasıtasıyla ailelerimiz bilgilendiriliyor. Ailelerimiz bilgilendirildikten sonra aile hekimlerine, aile hekimlerindeki risk taramaları beslenme alışkanlıkları ölçümlerinden sonra da gerekirse eğitim araştırma hastanelerindeki çocuk uzman hekimlerine yönlendirilerek erken aşamada çocuklarımızın gelişimiyle ilgili de sağlık açısından tarama tanı teşhis ve tedavi kısmına geçiyoruz" diye konuştu.

"40 bin gibi bir nüfusa ulaşmış olacağız"

Kastamonu'daki en ücra yerdeki okulları dahi taradıklarını söyleyen Dr. Kutlu, "Burada Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesinin de katkılarıyla Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki hekimlerinde katkılarıyla biz bunu bilimsel bir temele oturtup bilimsel bir yayın haline de getirmeyi hedefliyoruz. Bununla ilgili bilimsel heyetimizi kurduk. Öncelikle ilimiz açısından riskleri tespit etmek, ilimizdeki risk ve sağlık politikasını yönlendirmek. Gerekirse de bunu bir yayın yaparak ulusal düzeyde de yayınlamayı düşünüyoruz. Buna benzer bilimsel çalışmalar yapılmış ülkemizde fakat örneklem şeklinde yapılmış, tüm gruplar taranmamış. Fakat bizler, Kastamonu'daki tüm çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Bunlara ailelerini de dahil edeceğiz. Bu sayede 40 bin gibi bir nüfusa ulaşmış olacağız. Bununla bir farkındalık oluşturulmuş oldu. Bunu yaparken ilimizin en ücradaki okullara kadar gidip tarama yapıyoruz, sadece merkezleri taramıyoruz" şeklinde konuştu.

"Taramaya katılan çocuklardan riskli olanları hastanelere yönlendiriyoruz"

Her çocuk için tarama yapmaya özen gösterdiklerini belirten Fizyoterapist Ali Yılmaz ise, "Bu proje çerçevesinde çocuklarda skolyoz ve fiziksel gelişim açısından taramalar yapıyoruz. Bu taramaları yaparken ilimizdeki tüm ilçelere tüm okullara ulaşım sağlıyoruz. Bütün okullarda bu taramaları gerçekleştiriyoruz. Her çocuğu taramaya özen gösteriyoruz. Bu taramaları yaparken okullarda iki farklı oda, bu iki farklı oda da birinde tamamen bayan personel, birinde erkek personel oluyor. Bu taramalar esnasında fiziksel gelişim için çocukların boy kilo ölçümü bunun yanı sıra bel ve kalça çevrelerinin ölçümü oluyor. Daha sonra bu değerler hesaplanarak bu değerlerin gruplandırmasını yapıyoruz. Gruplandırma sonucuna göre çocukları ayırıyoruz, skolyoz için de yine aynı şekilde keza skolyometre ve test yardımı ile çocukların omuriliklerini ölçerek eğrilik var mı yok mu diye skolyoz açısından da değerlendirip yine gruplandırma yapıyoruz. Gruplandırma sonucuna göre müdürlüğümüz de bulunan çağrı merkezi vasıtasıyla çocukların velilerine sonuçları bildiriyoruz. Bu sonuçların çerçevesinde ailelerine gerekli yönlendirmeleri yaparak fiziksel gelişim için aile hekimi veya çocuk hekimine skolyoz için de fizik tedavi ortopedi hekimlerine yönlendirmemizi yapıyoruz. Bu şekilde cuma günleri Kastamonu Eğitim ve Araştırması Hastanesinde taramaya katılan çocuklardan skolyoz riski olanlar hastaneye giderek ortopedik kliniğinde randevusuz bir şekilde muayene olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Fiziksel gelişim çerçevesinde çocukların boy ve kilosu ölçülüyor"

Yaptıkları taramalar sonucunda çocukları gruplara ayırdıklarını söyleyen Fizyoterapist Aysun Akın da, "Tarama çerçevesinde çocukların skolyoz ve fiziksel gelişim taramalarını yapıyoruz. Tek tek il genelinde tüm ilçelere gittik, merkezi de tarıyoruz. Bu tarama ortaokul çocukların da gerçekleşiyor. Fiziksel gelişim çerçevesinde çocukların boyu kilosu ölçülüyor. Mezurayla bel kalça çevresini ölçüyoruz. Ardından skolyometre ile sırtlarını değerlendiriyoruz, ona göre skolyoz riski olup olmadığına bakılıyor. Gerekli doktor yönlendirmeleri yapılıyor. Fiziksel gelişim taraması çerçevesinde çocuklar A, B,C ve D gruplarına ayırıyoruz. Buna göre A grubu gelişim olarak zayıf, D grubu obez bunları eğitim araştırma hastanesindeki pediatri doktoruna yönlendiriyoruz. C grubu hafif kilolu olan grubunda çocukları kendi bulundukları aile hekim uzmanı değerlendiriyor. B grubu da normal. Skolyoz için de yine A ve B grubu olarak ayrılıyor. A grubu olanlar normal, B grubu da skolyoz riski olan çocuklar olarak değerlendiriyor. Eğitim Araştırma Hastanesinde Cuma günleri de randevusuz bir şekilde ortopedi doktoruna yönlendiriliyor. Bu çerçevede doktor değerlendirmesinden geçiyorlar. Fiziksel gelişim açısından da aynı şey geçerli. Böylece hem çocuklar fiziksel gelişim hem de skolyoz açıdan iki açıdan olarak değerlendirmiş oluyoruz" diye konuştu.