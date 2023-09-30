Kastamonu'da Vatandaşın Yüzüğe Sıkışan Parmak Acil Müdahale İle Kurtarıldı
Kastamonu il merkezinde yaşayan bir vatandaşın parmağı, taktığı yüzüğe sıkıştı. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri vatandaşın sıkışan parmağını yüzüğü keserek çıkartabildi.
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
KASTAMONU - Kastamonu'da bir vatandaşın parmağına yüzük sıkıştı, gittiği hastanede itfaiye ekipleri tarafından yüzüğün kesilmesi ile çıkartılabildi.
Kastamonu il merkezinde yaşayan bir vatandaşın parmağı, taktığı yüzüğe sıkıştı. Yüzüğü kendi imkanları ile çıkartamayan vatandaş, parmağının sıkıştığını görünce, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Hastanedeki sağlık çalışanları durumu Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
Hastaneye gelen itfaiye ekipleri vatandaşın sıkışan parmağını yüzüğü keserek çıkartabildi.