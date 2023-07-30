Kastamonu'da tekstil çalışanlarına uyuşturucu önleme semineri

Kastamonu'da bir tekstil firmasında çalışanlara uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla seminer düzenlendi. Seminerde, uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirici sunum yapıldı. Ayrıca, çalışanlara 'Sizlerin yeşertmiş olduğu fidanları başkalarının soldurmasına izin vermeyin' sloganıyla uyuşturucuya hayır diyebilen bir toplum inşa etme hedefi belirtildi.