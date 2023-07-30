Kastamonu'da tekstil çalışanlarına uyuşturucu önleme semineri
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Kastamonu'da bir tekstil firmasında çalışanlara uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla seminer düzenlendi. Seminerde, uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirici sunum yapıldı. Ayrıca, çalışanlara 'Sizlerin yeşertmiş olduğu fidanları başkalarının soldurmasına izin vermeyin' sloganıyla uyuşturucuya hayır diyebilen bir toplum inşa etme hedefi belirtildi.
Kastamonu'da tekstil çalışanlarına uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir tekstil firmasında verilen seminerde, uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirici sunum yapıldı.
Ekiplerce, 57 çalışana "Sizlerin yeşertmiş olduğu fidanları başkalarının soldurmasına izin vermeyin" sloganı ile birlikte kentteki hedefin "uyuşturucuya hayır" diyebilen toplum inşa etme hedefi olduğu belirtildi.??????????????