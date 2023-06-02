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Kastamonu'da Sigara Farkındalık Standı Açıldı

Kastamonu'da Sigara Farkındalık Standı Açıldı

Sağlık Haberleri

Kastamonu'da İl Sağlık Müdürlüğünce sigaranın zararları ve bırakma konusunda bilgilendirmek amacıyla farkındalık standı açıldı. Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan stantta, İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından sigaranın zararları konusunda bilgi verilip broşür dağıtıldı. Sigara içenlere karbonmonoksit ölçümü yapılarak, sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkisi gösterildi.

Kastamonu'da İl Sağlık Müdürlüğünce sigaranın zararları ve bırakma konusunda bilgilendirmek amacıyla farkındalık standı açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan stantta, İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından sigaranın zararları konusunda bilgi verilip broşür dağıtıldı.

Sigara içenlere karbonmonoksit ölçümü yapılarak, sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkisi gösterildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Sağlık

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