Kastamonu'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralananlar Hastanelere Başvurdu

Kastamonu'da bayram namazının ardından kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralanan 72 kişi hastanelere başvurdu. Tedavi edilen bir hasta, kurban keserken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, benzer bir durumun başkalarına da zarar verebileceğini belirtti.

Kastamonu'da kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralananlar hastanelere başvurdu.

İl genelinde bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralanan 72 kişi, başvurdukları hastanelerde tedavi edildi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen Aydın Çiftçi, gazetecilere, kurban keserken ayağı kaydığı için bacağındaki tendonların zarar gördüğünü söyledi.

Hayvan keserken çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Kol, bacak, bel kısımlarına dikkat etsinler, yoksa benim gibi bu şekilde bacağı çıkarabilirler." ifadesini kullandı.