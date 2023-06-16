Kastamonu'da başarılı kalp ameliyatı

Kastamonu'da aort kapağı daralması ve aort damarının genişlemesi nedeniyle hayati risk taşıyan bir vatandaş, başarılı bir cerrahi müdahale sonrasında 1 günde ayağa kalktı. Emekli eğitimci Mehmet Korkmaz'a Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Burak Tamtekin tarafından yapılan operasyon başarılı oldu.

Kastamonu'da hem aort kapağı daraldığı ve aort damarı ise genişlediği için hayati risk ile hastaneye yatırılan vatandaş, başarılı cerrahi müdahale sayesinde 1 günde ayağa kalktı.

Kastamonu'da yaşayan emekli eğitimci Mehmet Korkmaz'a, başvurduğu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahı ve Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Burak Tamtekin tarafından kalbindeki aort kapağı daraldığı, aort damarının da genişlediği tespit edildi. Tamtekin tarafından yapılan cerrahi operasyonda korkmaz'ın aort kapağı ve damarı değiştirildi. Yapılan başarılı operasyon sayesinde Korkmaz, 1 günde ayağa kalktı.

"Bu genişleme kapaktaki darlığa bağlı oluşan çok tehlikeli bir durumdur"

Hastaya yapılan müdahale ile ilgili bilgi veren Dr. Burak Tamtekin, "Emekli öğretmen Mehmet amcamızın tetkiklerinde ciddi aort kapak darlığı ve aort damarında 7 santimetre genişleme mevcuttu. Bu genişleme kapaktaki darlığa bağlı oluşan çok tehlikeli bir durumdur. Yırtılması durumunda hastamız hayatını kaybedebilirdi. Hastamızın hem aort kapağı hem de genişleyen aort damarı değiştirildi. Hastamız 5 saat sonra solunum cihazından ayrıldı ve ertesi gün yürütüldü" dedi. - KASTAMONU