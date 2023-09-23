- Kastamonu'da 10 doktor doçent unvanı aldı

KEAH Başhekimi Prof. Dr. Ergül: "Doktorlarımızın doçent unvanı almasıyla hizmet kalitesi de artacak"

KASTAMONU - Kastamonu'da doçent unvanı alan doktorlar için tören düzenlendi. Törende konuşan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, doçent unvanı alan doktorların sayısının arttıkça hizmette kalitenin de artacağını belirterek, bundan sonra daha çok üçüncü basamak sağlık hizmeti vermeye çalışacaklarını kaydetti.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doçent unvanı alan doktorlar için tören düzenlendi. Hastanenin farklı polikliniklerinde görev yapan 10 doktor, doçent unvanı almalarıyla ilgili hastanenin başhekimliğinde düzenlenen programda doktorlara plaket takdim edildi.

Törende konuşan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, 4 Haziran 2020'de hem Sağlık Bakanlığının hem Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesinin ortak kullandığı bir hastane haline geldiklerini kaydetti.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bünyesinden yetişen 10 doktorun doçent olduklarını söyleyen Başhekim Prof. Dr. Zafer Ergül, "Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4 Haziran 2020 tarihinde afiliye oldu. Yani ortak kullanım alanına girdi hem Sağlık Bakanlığımız hem Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ortak kullandığı bir hastane. Dolayısıyla bizim buradaki hedeflerimizden ilki eğitim, öğretime birlikte Sağlık Bakanlığı'nın hasta bakımını da üstlenmekti. Fakat asıl amacımız akademik kadroyu yetiştirmekti. Bunun için de kendimize bir hedef koyduk. Bu hedef de 5 yıllık bir ortalamaydı. Fakat birçok arkadaşım bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Kastamonu Eğitim Araştırma ve Hastanesinin bünyesinden yetişen 10 arkadaşımız Ekim ayı itibarıyla doçent oldular. Yani geleceğin profesörleri. 3-5 sene içerisinde bu arkadaşlarımızın hepsi profesör olacaklar. Pazartesiden itibaren Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Kastamonu Tıp Fakültesi'nin öğrencileri 4"üncü sınıf öğrenciler gelecek. Bunun yanında birçok kliniğimizde asistanlar geldi. Anestezi, göz, acil tıp inşallah genel cerrahi ve ortopedi de buna dahil olacak. Çocuk hastalıklarıyla birlikte asistanlar gelmiş başladı. Onların eğitimleri de var. Yani bu şu demek, Kastamonu Tıp Fakültesi'nin bir hastanesi burası, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın hizmet hastanesi. Bu arkadaşlarımızın iş yükü bir kat daha arttı. Akademisyen olmak çok zor bir iştir hem akademik çalışma yapacaksınız hem hasta bakacaksınız hem eğitim vereceksiniz. Bunların hepsini bu kardeşlerimiz burada gerçekleştirecekler" dedi.

"Hastanemizde üçüncü basamak sağlık hizmeti verilecek"

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik hizmeti veren 110 hekimin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ergül, bunlardan 37'sinin Kastamonu Üniversitesine bağlı doktorlar olduğunu ifade ederek, "Bu şu demek aynı zamanda Kastamonu Üniversitesi kadrosuyla burada çalışan arkadaşlarımız geçici veya devlet yükümlüsü hizmetli olmadıkları için kalıcı insanlar, kalıcı elemanlar, kalıcı doktorlar. Biz bu sayıyı artırmak istiyoruz. Kastamonu Üniversitenin bize burada, Kastamonu sağlık sistemine katkısı bu şekilde olacaktır. Kastamonu Üniversitenin öğretim üyeleri burada kalıcı oluyor. Devlet yükümlüsüyle gelenler 1-2 sene sonra süreleri dolduktan sonra gidiyorlar. Diyeceksiniz ki akademik kadro arttıkça ne olacak? Tabii ki kalite artacak. Burası üçüncü basamak bir hastane. Şimdiye kadar birinci, ikinci, üçüncü basamak hizmeti veriyorduk ama bu saatten sonra daha çok üçüncü basamak hizmeti vermeye çalışacağız. Kaliteli hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu.