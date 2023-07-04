Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı
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Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı, bir köyde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, pazarın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtildi.
Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı, şap hastalığı tedbiri nedeniyle kapatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir köyde şap hastalığı tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı, köyde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Sağlık