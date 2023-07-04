Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı, bir köyde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, pazarın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtildi.