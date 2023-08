Kasap Kadir Şen: 'Özellikle tavuk eti direkt dışarı konulduğunda anında bakteri üretir'

30 Yıllık kasap Kadir Şen'den meslektaşlarına ve vatandaşlara temizlik uyarısı 'Kasaplar işletmelerinde temizliğe dikkat etmezlerse bakteri yüzünden kötü kokular hemen yayılır' 'Dükkanda et parçası yere düştüğü zaman hemen alınmalı, kan ve sular temizlenmeli'

ESKİŞEHİR Yoğun sıcaklıkların yaşandığı bu günlerde beyaz ve kırmızı etin temizliği ve muhafazası daha büyük önem taşıyor. Kasapların bu günlerde işletmelerinde temizliğe daha fazla önem vermesi, vatandaşların da etlerin muhafazası ve tüketimi konusuna dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Hava sıcaklıklarının son günlerde kavurucu şekilde yüksek seyretmesi kasap dükkanlarındaki temizliği gündeme getirirken, kasap tezgahlarındaki parçalanmış etlerin yerlere düşmesi ve uzun süre alınmaması ortamda kötü kokulara neden olabiliyor. Kasaplar, kırmızı ve tavuk et parçalarının doğranma sebebi ile yere düştüğü anda alınmasını tavsiye ediyor. Özellikle tavuk suları yerlere aktığı zaman temizlenmediğinde bir süre sonra bakteri üretebildiğine dikkat eden kasaplar, vatandaşların kırmızı et ve tavuk eti tüketirken uygun şartlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Sağlıklı ortamın sağlanamaması halinde zehirlenmelerin dahi ortaya çıkabileceğinin altını çizen kasaplar, güneş ışığının etlere direkt temas etmesi ürünlerde bozulmalar oluşturabileceğini ifade etti.

Eskişehir'de 30 yıllık kasaplık yapan Kadir Şen, işletmelerde kokuların başlamasının sebebinin yüksek hava sıcaklıkları olduğuna vurgu yaptı. Etlerin yere damlayan sularını bakteri üretmeden temizlenmesinin önemine dikkat çeken Kasap Şen, şöyle konuştu: "Etin kanı damlıyor, bunu silmek temizlemek lazım, ya da tavuğun suyu aktığında silinmediğinde bakteri oluşturuyor. O da haliyle kokuya sebep oluyor. Eti dolaba astığın zaman bir şekilde kanı yere damlıyor. O kanı silmek gerekiyor. Tavuğun suyu daha kötü. Temizlenmediği zaman bakteri üretiyor. Ortama kırmızı etten daha kötü koku yayıyor. Bunların anında temizlenmesi gerekiyor, temizliğe dikkat edilmeli. Vatandaşlar dükkana ilk geldiğinde kokudan dolayı temizlik olmadığını düşünebilir. Belki etlerde gerçekten koku yoktur, ama bir et parçası yere düşebilir, alınması unutulabilir. O et parçası zamanla koku yapmaya başlar. Ondan dolayı temizliğe özen göstermek lazım. Dükkanda et parçası yere düştüğü zaman hemen alınmalı."

Tavuk etlerinin son kullanma tarihinden önce tüketmenin önemine dikkat çeken Şen, etin çözülmesi için buzdolabından direkt güneş ışığına karşı koyulmasının bakteri üreteceğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Tavukların son kullanma tarihi yaklaştığında tüketmemek gerekiyor. Bunlar yapılmazsa tavuk zehirlenme ihtimali çok olur. Eğer tavuğu iki, üç gün içerisinde tüketilemezse buzdolabında buzluğa koyulmalı. Bu şekilde koruma sağlanmalı. Yoksa tavuk buzdolabının alt tarafında yine koku yapar ve evde koku başlar. Tavuk eti ya da kırmızı et dolaptan çıktığı zaman direkt dışarı koyulmamalı. Normal olan şu, tavuk eti ne zaman kullanılacaksa birkaç gün önceden buzdolabının alt kısmına koyulup kendi kendine erimesi sağlanmalı. Özellikle tavuk eti direkt dışarı koyulduğunda anında bakteri üretir. Güneşin altında ya da oda sıcaklığında tavuk etinin eritilmesi olmaz. Bakteri ürettiği için de zehirlenmeye neden olur."